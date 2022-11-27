هاشتاق طرف علم يتصدر التريند.. ومغردون: الخير أن يكثر علمك

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تصدر هاشتاق “#طرف_علم” التريند في المملكة اليوم، فيما حث نشطاء على أهمية التعلم طوال الوقت، والحرص على اكتساب خبرات ومهارات جديدة بشكل منتظم.

وقال أحد المغردين: إذا قرأتَ القرآن مع فرحك زاده، وإذا قرأته مع حزنك أزاله، وإذا قلَّبت نظرك في جلاله وجماله، ووعيده ووعده؛عظُم خوفك، وحسُن رجاؤك، وقوي حبُّك،أنت به الآمن بلا حرسٍ، والغنيُّ بلا مالٍ، تعلو على كلِّ متكبرٍ، وتلين مع كلِّ متواضع، فأهله أهل الله، وطوبى لمن والاه، فحرِّكوا قلوبكم إليه.

ضرورة حفاظ المسلمة على عدم تعريض الآخرين للأذى

كما شدد نشطاء على ضرورة حفاظ المسلمة على حجابها وعدم تعريض الآخرين للأذى.

وأضافت مغردة: “آذيتِ الناس في المولات والمطاعم بكشف وجهك وتبرجك وعرضك للأزياء فلا تؤذهم في المساجد بتبرجك فستحملين وزر كل من فُتن بك ووزر من قلدتكِ فهل جسدك سيتحمل وزرهم ووزر من عمل عملهم اقتداءً بكِ إلى يوم القيامة”

وتداول مغردون أحاديث نبوية تحث على العلم والتعلم، من بينها حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : قال فيه ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك وأن تباهى الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين؛ رجل أذنب ذنباً فهو تدارك ذلك بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات.

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