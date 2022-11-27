الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
متاح الآن.. جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم في الوظائف الأكاديمية
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متاح الآن.. جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم في الوظائف الأكاديمية

متاح الآن.. جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم في الوظائف الأكاديمية

متاح الآن.. جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم في الوظائف الأكاديمية
١٠:٠٦:٠٨ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بمدينة الرياض، عن توفر وظائف أكاديمية على درجة «أستاذ مساعد» فما فوق لحملة الدكتوراه في مختلف التخصصات، للعام الجامعي 1444هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

* التخصصات المطلوبة

1 – الطبية.

2 – الصحية.

3 – الإدارية.

4 – التقنية.

5 – القانونية.

6 – اللغات.

7 – وغيرها.

* موعد التقديم

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق 2022/11/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

* طريقة التقديم

– للتقديم و الاطلاع علي مزيد من التفاصيل

– رابط النتقديم : (اضغط هنا)

– المصدر (اضغط هنا)

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الرياض الوظائف الأكاديمية باب التقديم جامعة الأميرة نورة وظائف خالية

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