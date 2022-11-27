الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مؤسسة «إخاء» بالرياض تقدم خدماتها إلى نحو 4 آلاف من الأيتام ذوي الظروف الخاصة
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مؤسسة «إخاء» بالرياض تقدم خدماتها إلى نحو 4 آلاف من الأيتام ذوي الظروف الخاصة

مؤسسة «إخاء» بالرياض تقدم خدماتها إلى نحو 4 آلاف من الأيتام ذوي الظروف الخاصة

مؤسسة «إخاء» بالرياض تقدم خدماتها إلى نحو 4 آلاف من الأيتام ذوي الظروف الخاصة
٠٥:٤٨:٣٤ م، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تأسست المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” بالرياض، في عام 1424هـ، وتقدم خدماتها إلى 3 آلاف و793 يتيمًا ويتيمة.

وللجمعية 9 فروع، وتقدم خدماتها إلى 3793 يتيمًا، 2375  من الذكور، و1418 من الإناث، كما يعمل بها 316 موظفًا ومتعاونًا، و607 متعاونين.

جائزتان

وحصلت الجمعية على جائزتين وهما:

– جائزة مؤسسة الملك خالد لأعلى تقييم أداء في معيار الموارد البشرية 2018 .

– جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى القطاع الثالث من منظمة  Great Place to Work.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والصحة والسكن والنقدية والكساء.

كما تقدم للأيتام العديد من البرامج التنموية وهي، التعليمية، وبرامج التأهيل، والبرامج المهنية، وبرامج التوظيف، والبرامج الترفيهية، والبرامج التربوية والمهارية، وبرامج ريادة الأعمال، وبرامج العناية بالموهوبين.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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