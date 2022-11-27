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فن إدارة الغضب.. 6 نصائح للسيطرة على انفعالاتك
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فن إدارة الغضب.. 6 نصائح للسيطرة على انفعالاتك

فن إدارة الغضب.. 6 نصائح للسيطرة على انفعالاتك

فن إدارة الغضب.. 6 نصائح للسيطرة على انفعالاتك
١٠:٠٠:٣٢ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

نصح الكاتب خالد عمر حشوان، باتباع 6 نصائح للسيطرة على الانفعالات وتجنب الغضب.

وقال في مقال بصحيفة “مكة”، إن الغضب هو شعور إنساني طبيعي، وانفعال وتغير يحصل عند غليان دم القلب، لينتج عنه التشفي في الصدر مع تزايد ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ومستويات هرمونات الأدرينالين والنورادرينالين.

6 نصائح للسيطرة على انفعالاتك

ووفق الكاتب فإنه يمكن السيطرة على الغضب باتباع الآتي:

1- الاستعاذة بالله من الشيطان، فعندما كان رجلان يستبان، وأحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه من الغضب، قال عليه الصلاة والسلام، «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

2- العد عند الغضب، وهي طريقة ينصح بها الخبراء النفسيون بالعد من 1 إلى 10 لعودة ضربات القلب لمعدلها الطبيعي وتقليل الشعور بالغضب، ثم معرفة سبب الغضب للهدوء والعودة الطبيعية.

3 – تأخير ردة الفعل وتأجيل النقاش، لأن ذلك يحمي الإنسان من التصرفات غير الجيدة أو الكلمات غير اللائقة والتي قد يندم عليها الإنسان، بل يساعده ذلك في التفكير بطريقة عقلانية لإيجاد حلول مناسبة ومقنعة للموقف.

4 – الاسترخاء والهدوء، يتم ذلك بأخذ نفس عميق ثم التفكير بهدوء، لأنه يساعد على الاسترخاء وتقليل الانفعال والضغط العصبي، وحبذا لو تم استخدام الابتسامة كوسيلة تخلص من الغضب بشرط ألا تكون مستفزة للطرف الآخر.

5- الإنصات الجيد للطرف الآخر، وهو مهم جدًا لفهم الطرف الآخر بالطريقة الصحيحة وعدم التسرع في الحكم والمقاطعة، للتأكد من الاستفزاز أو عدمه، ثم التفكير الجيد في الرد والتعامل مع الموقف حسب ما يقتضي.

6 – تقبل واحترام الطرف الآخر، من طبيعة الحياة، اختلاف الآراء، لذلك لا بد من تقبل هذا الاختلاف واحترامه والتعايش معه وتقبل وجهات نظر الآخرين حتى لو لم تكن متوافقة مع آرائنا ولكن ليس شرطًا أن نقتنع بها.

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