الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هاشتاق الراحة النفسية يتصدر التريند.. ومغردون: الطمأنينة في القرآن
قرار مهم من وزير التعليم لكافة النواب والوكلاء والإدارات العامة
الجيش الأوكراني: إصابة 100 جندي روسي وتدمير عشرات الآليات العسكرية
الصندوق العقاري يحذر: 5 أمور تتسبب في وقف الدعم السكني للمستفيدين
الزكاة والضريبة: فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% في هذه الحالة
تنبيه مهم من «الموارد البشرية» حول الضمان الاجتماعي المطور

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هاشتاق الراحة النفسية يتصدر التريند.. ومغردون: الطمأنينة في القرآن

هاشتاق الراحة النفسية يتصدر التريند.. ومغردون: الطمأنينة في القرآن

هاشتاق الراحة النفسية يتصدر التريند.. ومغردون: الطمأنينة في القرآن
٠٩:٤٨:٥٠ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #الراحة_النفسية التريند في المملكة، صباح اليوم الأحد، في الوقت الذي نشر فيه مغردون العديد من التغريدات التي تحث على اتباع طرق معينة للشعور بالراحة.

وعبر مغردون عن أمنيتهم في الحصول على الراحة النفسية باعتبارها الهدف الأساس المنشود، مؤكدين أن الراحة النفسية أساس كل شي، ويمكن الوصول إليها باللجوء إلى الله في كل الأوقات والاستماع دائمًا إلى القرآن وتدبر معانيه.

وفي هذا السياق قال مغرد يدعى عبيد: “لا يوجد أحد في هذه الحياة لم يأخذ نصيبه من التعب لأنها دنيا وهكذا تفعل بالإنسان ، فما دام لك عقل يُفكر ستجد أن روحك معه تنشغل وتتعب، فلا بأس إن لم تجد الراحة اليوم فأضمن لك أنها ستأتيك غداً لأننا في الحياة نعيش أيامنا بين راحة و تعب”.

الراحة النفسية دائمًا في القرآن

ونشر آخر صورة لصفحات من القرآن الكريم، معلقًا عليها: “كلنا نبحث عن عيشنا الهادئ ، ونفوسنا الساكنه وسلامنا الداخلي، كلنا نبحث عن السعادة وراحة البال”.

وتابع ثالث قائلاً: مع الوقت وبمرور السنوات، يتغير الإنسان فيصبح أكثر تصالحًا مع ذاته ويبحث عن الهدوء وراحة البال وتقل قدرته على تحمل سخافات الآخرين وغفران ذلاتهم ولا يمكنه تقبل مبرراتهم، وقد يصل الأمر إلى عدم رغبته في الاحتفاظ بهم ويكتفي أن يحتفظ بنفسه ويحافظ عليها”.

اقرأ أيضًا:

أدهم نابلسي: عودتي للغناء مستحيل.. ووجدت الراحة النفسية في الصلاة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الراحة الراحة النفسية السعودية الآن السعوظية القرآن

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. مواطن يُقَبِّل ناقته متحدياً تحذيرات “كورونا”

شاهد.. مواطن يُقَبِّل ناقته متحدياً تحذيرات “كورونا”

٠٥:٤٤ م، السبت، ١٠ مايو ٢٠١٤
وزير الخدمة المدنية: نسعى لإيجاد فرص عمل ملائمة للمرأة

وزير الخدمة المدنية: نسعى لإيجاد فرص عمل ملائمة للمرأة

٠٤:٤٥ م، الخميس، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٤
حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط تهريب 354 كجم من الحشيش (صور)

حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط تهريب 354 كجم من الحشيش (صور)

٠٩:٢٨ م، الأحد، ١٤ مايو ٢٠١٧
«التسليف» يمدد مهلة قرض الزواج إلى عامين من عقد النكاح

«التسليف» يمدد مهلة قرض الزواج إلى عامين من عقد النكاح

٠٨:٥٧ ص، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *