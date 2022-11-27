هاشتاق الراحة النفسية يتصدر التريند.. ومغردون: الطمأنينة في القرآن

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تصدر هاشتاق #الراحة_النفسية التريند في المملكة، صباح اليوم الأحد، في الوقت الذي نشر فيه مغردون العديد من التغريدات التي تحث على اتباع طرق معينة للشعور بالراحة.

وعبر مغردون عن أمنيتهم في الحصول على الراحة النفسية باعتبارها الهدف الأساس المنشود، مؤكدين أن الراحة النفسية أساس كل شي، ويمكن الوصول إليها باللجوء إلى الله في كل الأوقات والاستماع دائمًا إلى القرآن وتدبر معانيه.

وفي هذا السياق قال مغرد يدعى عبيد: “لا يوجد أحد في هذه الحياة لم يأخذ نصيبه من التعب لأنها دنيا وهكذا تفعل بالإنسان ، فما دام لك عقل يُفكر ستجد أن روحك معه تنشغل وتتعب، فلا بأس إن لم تجد الراحة اليوم فأضمن لك أنها ستأتيك غداً لأننا في الحياة نعيش أيامنا بين راحة و تعب”.

الراحة النفسية دائمًا في القرآن

ونشر آخر صورة لصفحات من القرآن الكريم، معلقًا عليها: “كلنا نبحث عن عيشنا الهادئ ، ونفوسنا الساكنه وسلامنا الداخلي، كلنا نبحث عن السعادة وراحة البال”.

وتابع ثالث قائلاً: مع الوقت وبمرور السنوات، يتغير الإنسان فيصبح أكثر تصالحًا مع ذاته ويبحث عن الهدوء وراحة البال وتقل قدرته على تحمل سخافات الآخرين وغفران ذلاتهم ولا يمكنه تقبل مبرراتهم، وقد يصل الأمر إلى عدم رغبته في الاحتفاظ بهم ويكتفي أن يحتفظ بنفسه ويحافظ عليها”.

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