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تنبيه مهم من «الموارد البشرية» حول الضمان الاجتماعي المطور
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تنبيه مهم من «الموارد البشرية» حول الضمان الاجتماعي المطور

تنبيه مهم من «الموارد البشرية» حول الضمان الاجتماعي المطور

تنبيه مهم من «الموارد البشرية» حول الضمان الاجتماعي المطور
٠٨:٥٢:٤٠ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الحساب الرسمي للعناية بالعملاء، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الإطلاع على تفاصيل الطلب و معرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال إيقونة برامج الدعم الخاصة بها واختيار برنامج «الضمان الاجتماعي».

وأوضح حساب العناية بالعملاء على «تويتر»، خلال جوابه على أسئلة المستفيدين أنه للدخول عبر المنصة يرجى زيارة هذا الرابط.

الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على استحقاق الضمان

وشارك الحساب، الردود على أبرز الاستفسارات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور، والتي تضمنت التسجيل في النظامين القديم والجديد، وفترة تقديم الاعتراض على قرار الوزارة، وقيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

وجاءت أبرز التساؤلات حول الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة أن المستحق للتظلم من القرارات الصادرة في شأن أهليته، يحق له تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وفق المادة الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام، التي تنص على أنه «يحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار، أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب».

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تعرف على الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

الكلمات الدلالية:
الاعتراض الضمان الاجتماعي المطور الموارد البشرية حساب العناية بالعملاء

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