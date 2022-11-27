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الزكاة والضريبة: فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% في هذه الحالة

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الزكاة والضريبة: فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% في هذه الحالة

الزكاة والضريبة: فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% في هذه الحالة

الزكاة والضريبة: فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% في هذه الحالة
٠٨:٥٨:٢٠ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة والدخل مع سؤال أحد المستفيدين والذي قال فيه: تم شراء منزل كاش ، وتم إصدار شهادة الإعفاء من الضريبة للمسكن الأول ، وأرغب في التنازل عن المنزل أو بيعه لأفراد من الدرجة الأولى  هل أنا ملزم بالضريبة وزمن معين؟

فرض ضريبة التصرفات العقارية

ورد حساب “اسأل الزكاة والضريبة”: في حال البيع سيتم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع ما لم يكن مستثنى من الضريبة.

وأضاف: تستثنى الهبة من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة فقط، كما يجب إرفاق (إثبات صلة القرابة – وصية معتمدة) لاستكمال عملية التسجيل، ويتم تسجيل العقار لدى الهيئة من خلال الرابط التالي: bit.ly/373Nvv2‎

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