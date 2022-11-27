الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اليوم 17 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في أنحاء المملكة
هاشتاق الراحة النفسية يتصدر التريند.. ومغردون: الطمأنينة في القرآن
قرار مهم من وزير التعليم لكافة النواب والوكلاء والإدارات العامة
الجيش الأوكراني: إصابة 100 جندي روسي وتدمير عشرات الآليات العسكرية
الصندوق العقاري يحذر: 5 أمور تتسبب في وقف الدعم السكني للمستفيدين
الزكاة والضريبة: فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% في هذه الحالة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم 17 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في أنحاء المملكة

اليوم 17 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في أنحاء المملكة

اليوم 17 درجة.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في أنحاء المملكة
٠٩:٥٢:٣٨ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في مكة المكرمة وجازان، و32 في الدمام والقنفذة والأحساء، و31 درجة في جدة و30 درجة في المدينة المنورة والرياض وشرورة والخرج، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم هي 17 في طريف.

الصورة

أمطار رعدية مع رياح نشطة على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

اقرأ أيضًا:

أبرزها مكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار رعدية الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة طريف

مواد ذات صلة

المزيد
تركيب صمام أورطي لرجل وامرأة دون جراحة في الرياض

تركيب صمام أورطي لرجل وامرأة دون جراحة في الرياض

١١:٥٥ ص، الأحد، ٠٧ يونيو ٢٠١٥
بالفيديو.. السيول تبتلع مركبتين في وادي مسلة بجازان

بالفيديو.. السيول تبتلع مركبتين في وادي مسلة بجازان

١٠:٤٠ ص، الأربعاء، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٩
انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في أنحاء واسعة من تركيا

انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في أنحاء واسعة من تركيا

٠٢:٠١ م، الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠١٥
موجز الظهيرة: بدء التقديم على وظائف سلم رواتب الموظفين.. وإحالة متهمين بـ«سيول جدة» إلى المحكمة العليا

موجز الظهيرة: بدء التقديم على وظائف سلم رواتب الموظفين.. وإحالة متهمين بـ«سيول جدة» إلى المحكمة العليا

١٢:٥١ م، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *