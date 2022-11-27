الصندوق العقاري يحذر: 5 أمور تتسبب في وقف الدعم السكني للمستفيدين

تواصل- فريق التحرير

حذر صندوق التنمية العقاري، من 5 أمور تتسبب في وقف الدعم السكني للمستفيدين.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول: هل يستمر الدعم لمن توفي ولم يعفيه البنك من القرض العقاري؟.

أسباب وقف الدعم السكني للمستفيدين

وأجاب الحساب قائلاً، إن أسباب وقف الدعم السكني للمستفيدين هي:

1- إلغاء العقد.

2-إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.

3- عدم إرفاق شهادة الإشغال لمنتج بناء ذاتي تجاوز بناؤه 3 سنوات.

4-التعثر بسداد القسط الشهري.

5-السداد المبكر للتمويل.

باقات الدعم السكني

وباقات الدعم السكني، هي إحدى الحلول المقدمة لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد، وذلك بتقديم دعم مباشر غير مسترد، يقدم من خلال شركاء النجاح من الجهات التمويلية، الاتفاق مع صندوق التنمية العقارية.

والتقديم لتلك الباقات يتم عن طريق التسجيل في المستشار العقاري واختيار المنتج، وعرض الباقات المتاحة.

ووفق البرنامج، فإن الباقات حل اختياري، حيث يمكن للمستفيد أن يختار بين باقات الدعم السكني، أو الاستفادة من القرض العقاري المدعوم.

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