بعد إعلان أمانة جدة عن حملة لمواجهتها.. تعرف على أعراض حمى الضنك

تواصل- فريق التحرير

بعد إعلان أمانة جدة عن حملة لمواجهة حمى الضنك جراء الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مؤخرًا، كثرت التساؤلات عن هذا المرض وأعراضه وخطورته.

ووفق باحثين، فإنه قد لا تظهر أي مؤشرات لمرض حمى الضنك، أو أعراض على كثير من الأشخاص عند الإصابة بعدوى تلك الحمى الضنك، لكن في كثير من الأحيان تبدأ أعراض المرض في الظهور بعد فترة تتراوح بين أربعة أيام و10 أيام من التعرض للدغة البعوض المعدي.

أعراض حمى الضنك

ووفق موقع “مايو كلينيك”، فإن هناك عدة أمراض لحمى الضنك وهي:

-حمى شديدة تبلغ 40 درجة مئوية.

-الصداع.

-ألم العضلات أو العظام أو المفاصل.

-الغثيان.

-القيء.

-ألم خلف العينين.

-تورم الغدد.

-الطفح الجلدي.

التعافي من حمى الضنك

وأشار الباحثون إلى أن التعافي من حمى الضنك يكون خلال أسبوع، وتزداد الأعراض سوءًا في بعض الحالات وقد تصبح مهددة للحياة.

يشار إلى أن حمى الضنك هي مرض يُنقل بالبعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، تتسبب حمى الضنك الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا.

ويمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة – والمعروف باسم حمى الضنك النزفية – إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم والوفاة.

وكانت أمانة جدة أكدت أنها باشرت على الفور عملية رش واسعة على المستنقعات لمواجهة حمى الضنك.

وقال المتحدث باسم أمانة جدة، محمد البقمي، إن عمليات الرش مدرجة ضمن خطة الأمانة والبلديات الفرعية، مؤكدًا أن كافة المشاريع المتعلقة بتصريف مياه الأمطار ستخضع لتقييم من الأمانة.

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