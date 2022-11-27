تحذير من «سكني» بخصوص التنازل عن الدعم للزوجة

تواصل- فريق التحرير

قال برنامج “سكني”، إنه لا يمكن التنازل عن الدعم السكني للزوجة في حال تم توقيع العقد.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: إذا كان البيت باسم زوجي هل أقدر أجعله باسمي؟ أم لازم باسم الذي يدفع الأقساط؟.

وأجاب سكني بأنه “لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال تم توقيع العقد، وبعد توقيع العقود النهائية يعتبر كافة الأطراف المعنية مٌلزمه بما دُوِّن في العقد ويمكنك مراجعة كافة البنود للاطلاع على كافة التفاصيل”.

دعم سكني

وقبل أيام، أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع الدعم في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر نوفمبر 2022.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي دعم نوفمبر البالغ 891 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبينًا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2022م بلغ نحو 42.6 مليار ريال.

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