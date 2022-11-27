الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
4 خطوات لتسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر
خدمة اليوم.. الإجابة على الأسئلة العامة عن برنامج خادم الحرمين للابتعاث
كيف تحصل على تعويض مناسب جراء التضرر من الأمطار؟.. قانونيون يجيبون
«عقارات الدولة» تكشف نسبة الزيادة السنوية في حالة تمديد الإيجار
دراسة: ضيق التنفس يضاعف خطر التعرض لأمراض قاتلة مفاجئة
لجان حصر الأضرار في جدة تواصل عملها.. والكشف عن الأوراق المطلوبة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

4 خطوات لتسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر

4 خطوات لتسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر

4 خطوات لتسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر
٠٨:٠٦:٥٧ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت منصة أبشر خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا وطلب إيصال الوثائق للمقيمين.

وجددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بـ4 خطوات للتسجيل، واستلام الوثيقة دون الحاجة للذهاب إلى مقراتها.

خطوات تسجيل المواليد الجدد إلكترونيًا عبر «أبشر»

 1- يجب على ولي الأمر الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لمنصة أبشر من هنا، ومن ثم إجراء عملية تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم وكلمة السر.

2- عقب الدخول إلى الواجهة الرئيسة لمنصة أبشر، يتم النقر فوق قائمة «خدماتي»، وبعد فتحها نضغط على «خدمات».

3- يتعين على ولي الأمر الضغط على أيقونة «الأحوال المدنية» من ضمن مجموعة الاختيارات الجديدة.

4- يتم الضغط على «إضافة المواليد»، وهنا يجب على ولي الأمر إرفاق الوثائق والمستندات، وكتابة المعلومات المطلوبة من أجل تسجيل المولود الجديد في الدولة.

وتُعد هذه الخدمة ضمن أفضل الخدمات التي وفرتها الأحوال المدنية للمواطنين خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على طريقة تسجيل المواليد عبر أبشر، بالإضافة إلي بيان الرسوم المقررة عند إضافة المواليد داخل المملكة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على خدمات «الجوازات» .. تجديد واستلام جواز السفر وهوية مقيم والتسجيل في أبشر

الكلمات الدلالية:
السعودية السعودية الآن المواليد إلكترونًيا خدمة أبشر للسعودية

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. “الغذاء والدواء” تضبط 19 طنًا من المنتجات الغذائية المحظور استيرادها

بالصور.. “الغذاء والدواء” تضبط 19 طنًا من المنتجات الغذائية المحظور استيرادها

١٠:٣٧ ص، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠٢٢
سائل: البنك استقطع القرض قبل أوانه.. والمستشار العجلان: قدِّم شكوى للمصرف وإلا فلمؤسسة النقد

سائل: البنك استقطع القرض قبل أوانه.. والمستشار العجلان: قدِّم شكوى للمصرف وإلا فلمؤسسة النقد

٠٨:١٣ م، الجمعة، ٢٩ يوليو ٢٠١٦
معهد الإدارة يعلن أسماء المقبولين في برامجه الإعدادية

معهد الإدارة يعلن أسماء المقبولين في برامجه الإعدادية

٠٢:٢٣ م، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠١٧
منظمة حقوقية: تزايد حالات تجنيد الأطفال بين الحوثيين إلى 5 أضعاف

منظمة حقوقية: تزايد حالات تجنيد الأطفال بين الحوثيين إلى 5 أضعاف

٠٩:٤٤ م، الثلاثاء، ٠٧ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *