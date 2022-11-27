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خدمة اليوم.. الإجابة على الأسئلة العامة عن برنامج خادم الحرمين للابتعاث

خدمة اليوم.. الإجابة على الأسئلة العامة عن برنامج خادم الحرمين للابتعاث

خدمة اليوم.. الإجابة على الأسئلة العامة عن برنامج خادم الحرمين للابتعاث
٠٨:٠٢:٢٢ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أن باب التقدُّم بطلب الابتعاث للموظف في القطاعين العام والخاص، مفتوح للجميع عند انطباق الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة للمسار.

الابتعاث متاح للموظف في القطاعين العام والخاص

وأوضح البرنامج التابع لوزارة التعليم، أن التقُدم بطلب الابتعاث متاح للموظف في القطاعين العام والخاص، ولا يُشترط عُمر محدد للمتقدمين، وأنه يمكن ذلك للدارس على حسابه الخاص وفق اشتراطات البرنامج العامة والخاصة بالمسار، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الأسئلة التي عادة ما يتم طرحها حول برنامج الابتعاث الخارجي، وهي:

* ما برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؟

– هو برنامج ابتعاث الطلاب والطالبات لأفضل المؤسسات التعليمية عالميًا حسب التصنيفات العالمية في العديد من المجالات والتخصصات.

* ما أهداف البرنامج؟

– رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

– الإسهام في تعزيز قدرات المملكة في البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في المجالات ذات الأولوية.

– الإسهام في إعادة تأهيل وتعزيز القدرات في تخصصات علمية مختلفة لتوفير كوادر وطنية موهوبة وخصوصًا في القطاعات الواعدة للمشاريع النوعية التي أطلقتها رؤية المملكة 2030.

* ما مسارات البرنامج؟

– ينقسم البرنامج الى أربعة مسارات أساسية هي:
1 – الرواد.
2-البحث والتطوير.
3- إمداد.
4- واعد.

* ما المقصود بمسار الرواد؟

– هو مسار يهدف لابتعاث الطلاب لأفضل 30 مؤسسة تعليمية في العالم مما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة تحقيقًا لمتطلبات وطموحات رؤية المملكة 2030.

* ما المقصود بمسار البحث والابتكار؟

– هو مسار يهدف للابتعاث في عدد من المجالات ذات الأولوية والتي من شأنها تنمية البحث والتطوير في المملكة حسب قائمة الجامعات المحددة للمسار.

* ما المقصود بمسار إمداد؟

– هو مسار يهدف الطلاب فيه لتلبية احتياجات سوق العمل.

* ما المقصود بمسار واعد؟

– هو مسار يهدف للابتعاث والتدريب لإعادة التأهيل وتعزيز القدرات في القطاعات والمجالات الواعدة.

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