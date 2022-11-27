كيف تحصل على تعويض مناسب جراء التضرر من الأمطار؟.. قانونيون يجيبون

تواصل- فريق التحرير

كشف قانونيون أن كل من لحقه الضرر من هطول أمطار جدة الخميس الماضي، يمكنه مقاضاة الجهة المقصرة والحصول منها على تعويض.

وقالوا في حديثهم لصحيفة “عكاظ، إن أي جهة يثبت تقصيرها في الأمطار سواء كانت جهة إدارية أو تتبع القطاع الخاص يمكن ملاحقتها أمام القضاء بشقيه العام والإداري.

ونقلت الصحيفة عن المحامي نبيل قملو، قوله إن “من تضرر من أمطار الخميس الماضي في أي من ممتلكاته الخاصة بسبب تقصير واضح أو إهمال ثابت فله حق مقاضاة الجهة المقصرة أو التي ثبت تقصيرها”.

تعويض مادي مناسب

وأضاف أن “للمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت به، ويكون ذلك أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم إذا كانت الجهة المقصرة من جهات الإدارة، أما لو ثبت أن التقصير من جانب القطاع الخاص فيكون التعويض من اختصاص المحاكم العامة”.

من جانبها، قالت المحامية رنا الغامدي، إن كل من لحقه ضرر في أمطار جدة له حق مكفول أمام عدالة القضاء لمحاسبة المتسبب وتحميله الدية الشرعية أو الإصابة إن وجدت.

وتابعت: كما من حق المتضرر طلب التعويض المادي عن أي أضرار أو تلفيات في الممتلكات الخاصة، سواء منازل أو مركبات أو خلافه.

متى تحكم المحكمة بالتعويض المناسب للمتضرر؟

بدوره، أكد المحامي إيهاب أبوظريفة، أن نظام الإجراءات الجزائية منح الحق لمن أصابه ضرر رفع دعوى بطلب التعويض، ويشترط حتى يتم الحصول على التعويض أن تتوفر أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية، وعندها تحكم المحكمة بالتعويض الذي تراه مناسبًا للمتضرر عبر دعوى تسمى دعوى تعويض.

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