الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح ضوابط ما يجري فيه الرِّبا وما لا يجري فيه
تحذير من «سكني» بخصوص التنازل عن الدعم للزوجة
4 خطوات لتسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر
خدمة اليوم.. الإجابة على الأسئلة العامة عن برنامج خادم الحرمين للابتعاث
كيف تحصل على تعويض مناسب جراء التضرر من الأمطار؟.. قانونيون يجيبون
«عقارات الدولة» تكشف نسبة الزيادة السنوية في حالة تمديد الإيجار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لجان حصر الأضرار في جدة تواصل عملها.. والكشف عن الأوراق المطلوبة

لجان حصر الأضرار في جدة تواصل عملها.. والكشف عن الأوراق المطلوبة

لجان حصر الأضرار في جدة تواصل عملها.. والكشف عن الأوراق المطلوبة
٠٧:٢٩:٣٩ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

واصلت لجان حصر الأضرار في جدة مهماتها ميدانيًا بالتواجد في الأحياء المتضررة جنوب جدة، ضمن لجان عدة تعمل وفق نظام إلكتروني مشابه للنظام المستخدم في التعداد العام للسكان، يتم من خلاله إدخال جميع بيانات المتضررين سواء مواطنين أو مقيمين.

وتسعى اللجان لحصر المتضررين القاطنين في حي واحد مع بعضهم البعض؛ ما يسهل لأعضاء اللجنة (المالية + الداخلية) إنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت ممكن، فيما يخضع مقدار التعويضات لمقدار الضرر في الأثاث أو السيارات أو العقارات.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، تواجدت اللجان في حي الأجاويد جنوب جدة، حيث وقفت على شارع عبيدالله بن أبي يزيد، وهو أشد المواقع تضررًا بالحي، وقد جرفت قوة مياه الأمطار عشرات المركبات، وتضررت عدة منازل عمدت اللجنة للوقوف عليها.

الأوراق المطلوبة

يذكر أنه يطلب من المتضرر إحضار صورة من وثيقة الملكية (عقد إيجار ساري المفعول معتمد، صك، أو أصل وثيقة تملك مؤقتة، الآيبان الخاص بالمتضرر)، وبالنسبة للسيارات من لديه تأمين شامل عليه مراجعة شركة (نجم).

ويقوم ملاك المركبات ممن لديهم تأمين طرف ثالث أو لا يملك تأمينا بمراجعة (لجنة حصر الأضرار) بالأوراق المطلوبة كافة.

اقرأ أيضًا:

العالم في أسبوع.. أمطار جدة واختبارات الفصل الدراسي الأول ودعم سكني وتصاعد التوتر بإيران

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الأمطار السعودية السعودية الآن جدة لجان جدة لجان حصر الأمطار

مواد ذات صلة

المزيد
والسبب صادم.. دولة أوروبية تعتزم إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح “كورونا”

والسبب صادم.. دولة أوروبية تعتزم إتلاف 10 ملايين جرعة من لقاح “كورونا”

٠٢:٣١ م، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
عاجل.. مقتل 170 جنديا وتدمير 12 دبابة خسائر روسيا في أوكرانيا خلال 24 ساعة

عاجل.. مقتل 170 جنديا وتدمير 12 دبابة خسائر روسيا في أوكرانيا خلال 24 ساعة

٠٢:٠٤ ص، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠٢٢
16 إصابة جديدة و5 وفيات بـ”كورونا” وشفاء 3 حالات

16 إصابة جديدة و5 وفيات بـ”كورونا” وشفاء 3 حالات

٠٧:٠٦ م، الأربعاء، ١٤ مايو ٢٠١٤
الأمين العام لأوبك: النفط بحاجة إلى 12.1 تريليون دولار استثمارات

الأمين العام لأوبك: النفط بحاجة إلى 12.1 تريليون دولار استثمارات

٠٥:٠٠ م، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *