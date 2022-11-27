أبرزها مكة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

غيوم على تبوك والجوف والحدود الشمالية

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16- 40 كيلو متر في الساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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