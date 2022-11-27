بسبب مستنقعات الأمطار.. أمانة جدة تعلن عن حملة لمواجهة حمى الضنك

تواصل- فريق التحرير:

أكدت أمانة جدة، أنها باشرت على الفور عملية رش واسعة على المستنقعات لمواجهة حمى الضنك.

وقال المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، إن عمليات الرش مدرجة ضمن خطة الأمانة والبلديات الفرعية، مؤكدًا أن كافة المشاريع المتعلقة بتصريف مياه الأمطار ستخضع لتقييم من الأمانة.

وأضاف- بحسب “عكاظ”- أن المشاريع ساهمت في تحجيم الأضرار، لاسيما أن الأمطار كانت بنسبة ثلاثة أضعاف ما وقع في سيول جدة قبل 11 عاماً، إذ وصلت إلى ١٨٢ مليمتراً وهطلت لمدة ٨ ساعات متواصلة.

اقرأ أيضًا:

بعد السيول التي اجتاحتها والأضرار.. «أمانة جدة» تعلن عن بيان مرتقب اليوم

ورصدت الصحيفة خلال جولة على ١٠ أحياء في وسط وشمال وشرق جدة عودة الشوارع والطرقات إلى حالتها بعد ٤٨ ساعة من الحالة المطرية، ووجود مستنقعات محدودة في أحياء النهضة والنزهة، والحرمين، والمروة، ما يثير المخاوف من انتشار حمى الضنك.