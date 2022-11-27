سابقة من نوعها.. جريمة تنهي حياة أسرة بالخرطوم

تواصل- وكالات:

في واحدة من الجرائم التي لم يسبق لها مثيل، قتلت امرأة سودانية رفقة أبنائها بالرصاص داخل منزلهم على يد مجهولين، بينما كان رب الأسرة خارج المنزل.

الواقعة شهدتها ضاحية بري بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، في حادثة جددت المخاوف من الانفلات الأمني في الخرطوم.

وفيما لم تصدر الجهات الأمنية بيانا بشأن الجريمة؛ إلا أن أقرباء الأسرة أفادوا أن الأب كان خارج البيت وفوجئ بعد وصوله بوجود زوجته وأبنائه مقتولين بالرصاص، حسب سكاي نيوز عربية.

وتنتشر عصابات في السودان، وتقوم بالاعتداء على المارة في وضح النهار ونهب هواتفهم النقالة وما يملكون من نقود؛ لكن الجريمة الأخيرة اختلفت في حيثياتها حيث أكدت مصادر قريبة من الأسرة المغدورة أن الجناة لم يقوموا بأي عملية سرقة.

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ويلقي البعض باللوم في انتشار جرائم القتل الخطيرة إلى التواجد الكثيف لمجموعات مسلحة لا تتبع للجيش أو الشرطة في أماكن استراتيجية في وسط العاصمة من بينها حدائق عامة كانت تشكل متنفسا للأسر وتحولت إلى ثكنات لتلك المجموعات في أعقاب توقيع اتفاق السلام السوداني في أكتوبر 2020.