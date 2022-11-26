دراسة تحذر: سلالة «كورونا» المقبلة قد تكون أكثر خطورة

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مع حلول الشتاء، كشفت دراسة حديثة أجريت في جنوب أفريقيا باستخدام عينات كورونا من فرد ضعيف المناعة على مدار ستة أشهر، أن الفيروس تطور ليصبح مسبباً للأمراض بشكل أكبر.

وتشير نتائج الدراسة، إلى متحور جديد يمكن أن يسبب إصابات بالمرض أكثر من سلالة أوميكرون السائدة حالياً.

الدراسة التي أجراها نفس المختبر الذي كان أول من اختبر مقاومة سلالة أوميكرون للقاحات العام الماضي، استخدمت عينات من شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري (أتش أي في).

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ووفقا للدراسة، فإنه على مدار الستة أشهر الماضية تسبب الفيروس في البداية في نفس مستوى اندماج الخلية والوفاة مثل متحور أوميكرون بي ايه. 1، ولكن في الوقت الذي تطور فيه، ارتقت هذه المستويات لتصبح مماثلة للنسخة الأولى من كورونا، الذي تم التعرف عليه في ووهان بالصين.

وأكدت نتائج الدراسة التي ترأسها أليكس سيجال في معهد أفريقيا لبحوث الصحة في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا، إلى أن مسببات مرض كورونا يمكن أن تواصل التحور، وقد يتسبب متحور جديد في إصابات بالمرض والوفاة أكثر من سلالة أوميكرون الضعيفة نسبياً.

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