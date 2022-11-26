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دولة أوروبية تفرض رسوماً على سائقي السيارات الملوثة للبيئة
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دولة أوروبية تفرض رسوماً على سائقي السيارات الملوثة للبيئة

دولة أوروبية تفرض رسوماً على سائقي السيارات الملوثة للبيئة

دولة أوروبية تفرض رسوماً على سائقي السيارات الملوثة للبيئة
٠٢:٣٢:٣٠ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تخطط بريطانيا، لفرض رسوم على سائقي السيارات بمختلف أنحاء مدينة لندن، بسبب قيادة مركبات أكثر تلويثاً للبيئة، مما يوسع سياسة تهدف إلى تحسين جودة الهواء وتسريع وتيرة الانتقال إلى المركبات الكهربائية.

وأوضحت وكالة “بلومبرغ” أنه تم فرض رسوم بقيمة 12.50 جنيه إسترليني (15 دولاراً) في اليوم، على سائقي السيارات القديمة ذات الانبعاثات العالية، بسبب القيادة في منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية والتي تمتد عبر الأحياء الوسطى والداخلية في لندن، وأن هؤلاء الذين يرفضون الدفع سيتم تغريمهم 160 جنيهاً إسترلينياً.

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وأضافت الوكالة، أنه سيتم تمديد السياسة لتشمل المناطق الخارجية بالمدينة، في أغسطس (آب)، مما يؤثر على حوالي 15% من المركبات في المنطقة.

في سياق متصل، أوضح صديق خان، عمدة لندن للصحفيين: “نحتاج إلى معالجة تلوث الهواء، نحتاج إلى معالجة حالة الطوارئ المناخية، ونحتاج لأن نعالج الازدحام”.

وقال “هذا التوسع سيعني أنه اعتباراً من أغسطس العام المقبل، سيستنشق أكثر من خمسة ملايين من سكان لندن، هواء أكثر نظافة”.

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الكلمات الدلالية:
بريطانيا تلوث البيئة غرامة لندن

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