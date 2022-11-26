إمارة المدينة المنورة تعلن بدء التقديم على وظائف إدارية عبر «جدارات»

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أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية على المرتبة التاسعة عن طريق التعاقد عبر منصة التوظيف الإلكتروني (جدارات).

ودعت الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة (دكتواره) لشغل الوظائف المعلن عنها وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسمى الوظيفي:-

– أخصائي بحث قضايا ممارس أول. (3 وظائف – المرتبة التاسعة)

تفاصيل الإعلان:- اضغط هنا

موعد التقديم:-

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق بالميلادي 2022/11/27م، ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

طريقة التقديم:-

عبر موقع جدارات :اضغط هنا