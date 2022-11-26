فوائد مذهلة.. مشروب لا غنى عنه لمن هم فوق الأربعين

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بعد أن يتجاوز الشخص سن الأربعين، عليه أن يصبح اكثر اهتمامًا بصحته، واتباع نظام غذائي غني بالفوائد الطبيعية، لما لذلك من انعكاس على حالته في المستقبل.

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مراقبة ضغط الدم

وتأتي مراقبة ضغط الدم، كواحدة من أهم الأشياء التي يتعين على الشخص الاهتمام بها بعد تجاوز سن الأربعين، نظرًا لأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا معرضون بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب حقيقة أن الشرايين تتيبس بمرور الوقت.

لذا يجب تجنب بعض الأطعمة قدر الإمكان، مثل تلك التي تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، في المقابل يجب الإكثار من الخيارات الغنية بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم، والتي تعمل على استرخاء الأوعية الدموية من أجل الحفاظ على ضغط دم صحي.

ويمكن إضافة ماء جوز الهند إلى العصير اليومي لجنى الفوائد، وفقا لما نشره موقع (shefinds).

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فوائد ماء جوز الهند

هذ المشروب أصبح شائعًا بشكل متزايد في عالم الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، لذا فإن إضافة ماء جوز الهند إلى العصير الخاص بك يعد خيارًا رائعًا، لكونه يمد الجسم بالبوتاسيوم. إذ أن كوبًا واحدًا فقط من هذا المشروب يوفر 17 في المائة من احتياجات الشخص اليومية من البوتاسيوم.

ويعتبر ماء جوز الهند خيارًا رائعًا بشكل خاص لأي شخص يتطلع إلى إدارة ضغط الدم، أن نسبة الصوديوم المنخفض إلى البوتاسيوم المرتفع الموجودة في ماء جوز الهند تساعد على موازنة ضغط الدم في الجسم عن طريق الحفاظ على توازن السوائل.

بالإضافة إلى البوتاسيوم، يحتوي هذا المكوّن اللذيذ المخفوق أيضًا على نسبة عالية من المغنيسيوم، كل من هذه العناصر الغذائية ضرورية للتحكم في ضغط الدم والحفاظ عليه عند مستوى آمن.