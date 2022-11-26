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«سلوك إيجابي وأخلاق راقية».. جمهور «الأخضر» ينظف المدرجات بعد مباراة بولندا (فيديو)

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«سلوك إيجابي وأخلاق راقية».. جمهور «الأخضر» ينظف المدرجات بعد مباراة بولندا (فيديو)

«سلوك إيجابي وأخلاق راقية».. جمهور «الأخضر» ينظف المدرجات بعد مباراة بولندا (فيديو)

«سلوك إيجابي وأخلاق راقية».. جمهور «الأخضر» ينظف المدرجات بعد مباراة بولندا (فيديو)
٠١:٤٩:٣٠ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في مبادرة حظيت بالإشادة واعتبرها معلقون تعكس رقيًا أخلاقيًا، سارعت الجماهير السعودية إلى تنظيف مدرجات ملعب المدينة التعليمية فور انتهاء المباراة أمام بولندا في الجولة الثانية من بطول كأس العالم لكرة القدم بقطر.

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سلوك راق

وتداولت منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا تظهر مجموعة من مشجعي “الأخضر”، وهم ينظفون المدرجات من المخلفات التي تركها المشجعون، في سلوك أثنى عليه المعلقون، واعتبروه يعكس بادرة حسنة غلى الرغم من الخسارة.

ولم تثن نتيجة المباراة التي انتهت لصالح بولندا 2- صفر من قيام الجمهور بمبادرتهم الراقية.

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أخلاق السعودية

وقال أحد المشجعين من الذين شاركوا في حملة التنظيف في تصريح إلى قنوات “الكأس”: “مهما كان الأمر فهذه أخلاق السعودية، فكما وجدنا المكان نظيفًا، علينا تركه نظيفًا مثلما كان”.

والمعتاد في ملاعب كرة القدم أن المدرجات بعد المباراة تكون مليئة بمخلفات الطعام والأغلفة المستخدمة وأكياس الطعام الفارغة وأكواب الشراب الفارغة، وتترك غالبية الجماهير كل هذا وراءها ليقوم شخص آخر بتنظيفها. لكن الجماهير السعودية بادرت من تلقاء نفسها إلى تنظيف المدرحات.

الكلمات الدلالية:
الجماهير السعودية بطول كأس العالم لكرة القدم بولندا قطر مباراة مدرجات ملعب المدينة التعليمية

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