شاهد ماذا فعل سكان تبوك عندما سمعوا آذان المغرب أثناء مباراة المنتخب

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تجمعًا كبيرًا لسكان تبوك في ساحة مفتوحة أمام شاشة كبيرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني التي أقيمت أمام بولندا اليوم السبت.

ويوثق الفيديو الذي التقطته أحد المواطنين، قيام السكان لآداء صلاة المغرب بعد سماع الآذان، حيث تركوا أماكنهم أمام الشاشة لمتابعة المباراة وتوجهوا لأداء الصلاة في جماعة في مشهد نال إعجاب الجميع.

وخسر المنتخب الوطني أمام بولندا اليوم السبت بهدفين مقابل لا شئ، حيث يتبقى للمنتخب أملًا في مشوراه بالمونديال في المواجهة القادمة أمام المكسيك.

مواطن يحرج مراسل قناة عبرية

على الجانب الآخر كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا مقطع فيديو لمواطن ضمن مشجعي المنتخب الوطني، مع مراسل قناة عبرية حاول إجراء حوار معه على الهواء.

ويظهر الفيديو، أن المراسل التابع لدولة الاحتلال حاول إجراء حوار مع المواطن على هامش مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم في قطر، ولكن عندما علم بأنه يتبع لقناة عبرية لقّنه درسًا قاسيًا على الهواء.

وأظهر الفيديو المواطن رفضه لإجراء المقابلة، وتحدث إلى المراسل باللغة الإنجليزية قائلًا :” ليس هناك إسرائيل، هناك فلسطين فقط، أنت غير مرحب بك هنا في قطر”.

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فيما ظهر المراسل في حالة صدمة كبيرة واضعًا رأسه في الأرض، حيث لم يستطع الرد على المواطن، بينما هم الجميع بمواصلة السير بعيدًا عن مراسل القناة العبرية.