مواقيت الصلاة بجميع المناطق ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 3 جمادى الأولى 1444 هجرية، الموافق 27 نوفمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:45 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:08 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 3 جمادى الأولى 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:20

المدينة – 5:24

الرياض – 4:56

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:09

المدينة – 12:10

الرياض – 11:41

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:16

المدينة – 3:12

الرياض – 2:44

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:38

المدينة – 5:33

الرياض – 5:04

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:08

المدينة – 7:03

الرياض – 6:34