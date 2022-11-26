الاحتلال يقتحم قرى في جنين ويصيب عشرات الفلسطينيين

تواصل – وكالات:

اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم السبت، قرى رمانة وجبع وعرابة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، وسط إطلاق للقنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين.

وأصيب العشرات بحالات اختناق واعتقل آخرون، في الوقت الذي أغلق فيه جيش الاحتلال الغاشم مداخل تلك القرى بعد اقتحامها.

وواصل الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين في سلفيت، واستولى على آليات نقل فلسطينية، ترافق مع ذلك مواصلة اعتداءات مستوطنين يهود على المزارعين بحماية من جيش الاحتلال.

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اعتقال طفلين في باب العامود بالقدس المحتلة

من جهته، أفاد نادي الأسير الفلسطينيي باعتقال جيش الاحتلال الغاشم لطفلين في باب العامود بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح ضمن تعمد الاحتلال استهداف الأطفال الفلسطينيين في انتهاك سافر للقوانين الدولية.

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قوات الاحتلال تهدم 734 منزلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري

الاحتلال يهدم 734 منزلاً في الضفة

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 734 منزلاً في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ، إضافة لوضع مئات المنازل والعقارات والمنشآت على قائمة الهدم، لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية .

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير لها، أن الأمم المتحدة وثقت إحصائية هدم 734 منزلاً من قبل قوات الاحتلال، والتي من خلالها شُرد المئات من العائلات الفلسطينية من منازلهم، ليصبحوا بلا مأوى ، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية من هذا العمل تسعى لإقامة سبعة آلاف وحدة استيطانية من خلال الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي قرى الخضر خلة النحلة في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.