وظائف شاغرة في مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.. التقديم يبدأ اليوم عبر هذا الرابط

تواصل- فريق التحرير:

أعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، عن توفر وظائف عن طريق المفاضلة حسب الشروط المحددة لكل وظيفة، واشترط المجمع أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير إدارة الموارد البشرية.

مهندس حاسب آلي.

محاسب.

الشروط :

التقديم من خلال الموقع الرسمي للمجمع.

يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة (PDF): (الهوية الوطنية، المؤهل، شهادة الخبرة، سجل التأمينات).

يجب مطابقة شهادة الخبرة بسجل التأمينات أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.

في حالة عدم إرفاق المطلوب سيتم استبعاد الطلب فوراً.

عن المجمع:

مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية جهة حكومية تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 389 بتاريخ 1437/9/15هــ ويشرف على المجمع مجلس أمناء برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، ويرتبط تنظيما برئيس مجلس الوزراء.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المجمع، أنّ التقديم يتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).