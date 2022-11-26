«خطة سرية».. الشبهات تحول حول الوفاة المفاجئة لوزير خارجية بيلاروسيا

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أثارت الوفاة المفاجئة لوزير خارجية بيلاروسيا، فلاديمير ماكي، السبت عن عمر يناهز 64 عامًا، شكوكًا حول أسبابها، وسط تلميح بأن وفاته غير طبيعية، إذ كان يُنظر إليه على أنه القناة الرئيسية الوحيدة للاتصال بالغرب في نظام ألكسندر لوكاشينكو المتشدد الموالي لموسكو.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن وفاته المفاجئة جاءت في اليوم التالي للقاء مبعوث البابا أنتي جوزيتش وسط تكهنات بأنهما كانا يناقشان خطة سلام سرية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وكان ماكي وزيرًا للخارجية لمدة عشر سنوات، وكان من المقرر أن يستضيف يومي الأحد والإثنين وزير خارجية فلاديمير بوتين سيرجي لافروف في مينسك. وقالت المتحدثة باسم لافروف، إن روسيا “صُدمت” بوفاته.

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كان يطمح لرئاسة بيلاروسيا

وفي حين لم يتم الكشف عن سبب الوفاة، تكهنت بأن وفاته قد تكون مشبوهة. إذ كان ينظر إليه على أنه يتطلع إلى رئاسة بيلاروسيا في حالة استقالة لوكاشينكو – وكان رئيسًا سابقًا للأركان. وكان قد تدرب في وكالة المخابرات العسكرية السوفيتية، ويوصف بأنه “الكاردينال الرمادي” للوكاشينكو.

ونشرت قناة “ماردان” الروسية الموالية للحرب: “موت غريب. في الوقت المناسب. بالأمس فقط ناقش خطة سلام مع مبعوث البابا”. وقالت: “كانت ماكي قناة الاتصال الرئيسية للوكاشينكو مع الغرب. كان ماكي ، وهو ضابط مخابرات محترف، مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالمخابرات النمساوية والنخب النمساوية. قدم ماكي اتجاهًا ليبراليًا”.

وحسب الصحيفة، فإنه غالبًا ما كان ينفذ مهامًا دقيقة من الكرملين – وساعد في بناء اتصالات خاصة بين موسكو والنمساويين. “في الوقت نفسه، لم يكن من مؤيدي الكرملين”.

وقالت قناة “ليجيتمنلي”: “لقد كان اللوبي السري الرئيسي للمصالح الغربية في مينسك. هل هي مصادفة؟ أم هل أخرجه أحدهم لأنه لم يف بما وعد به؟ أو على العكس من ذلك، هل كان يشتبه في أنه “يستنزف المعلومات”؟”. وتابعت القناة: “حلم ماكي الرئيسي كان رئاسة (بيلاروسيا)”.

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زعيم المؤامرات

وكان يُنظر إليه على أنه على صلة بزعيم المعارضة المنفي سفياتلانا تسيخانوسكايا. كما كان يُنظر إليه على أنه “زعيم المؤامرات” الذي أعجب به لوكاشينكو وفي نفس الوقت كان يخشاه. ووصفته القناة بأنه كان “السياسي الأكثر موهبة وذكاء وخطورة”.

وقالت قناة (HVS)، إن ماكي كان سياسيًا “لا يمكن للمرء أن يصدق موته الطبيعي أبدًا”.

كان البعض ينظر إليه على أنه مؤيد للغرب حتى اندلاع الاحتجاجات المناهضة للوكاشينكو بعد انتخابات مزورة، وبعد ذلك أصبح مواليًا يعارض الغرب.

وزعم آخرون أنه أبقى سياسة خارجية مستقلة على قيد الحياة، ولم يتخل عن الاتصالات مع الغرب.

وفي حين أن لوكاشينكو هو أقرب حليف دولي لبوتين، ظل الكرملين يشعر بالقلق من أن بيلاروسيا فشلت في الاشتراك الكامل في حربه في أوكرانيا – على الرغم من أن موسكو لديها قوات في بيلاروسيا.

وكانت هناك أيضًا مخاوف من أن لوكاشينكو – على الرغم من كونه منبوذًا – يسعى لعقد صفقة سرية مع الغرب في حالة الإطاحة ببوتين.

ولم تعترف وزارة الخارجية البيلاروسية بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبية – مما أثار الغضب في موسكو.

وحضر ماكي الأسبوع الماضي الجلسة الأمنية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في أرمينيا، جنبًا إلى جنب مع بوتين وشخصيات روسية بارزة أخرى. وحذر من تهديدات “الناتو”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “لقد صدمنا بالتقارير عن وفاة رئيس وزارة خارجية جمهورية بيلاروسيا. ستنشر التعازي الرسمية قريبا”.

كما أعرب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الذي احتفظ بالسلطة على الرغم من احتجاجات عام 2020، عن تعازيه. بينما وصفه زعيم المعارضة المنفي سفياتلانا تسيخانوسكايا، بأنه خائن للشعب البيلاروسي.

وقال: “في عام 2020، خان ماكي الشعب البيلاروسي ودعم الاستبداد. هكذا سيتذكره الشعب البيلاروسي”.