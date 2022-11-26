تنبيه لمستخدمي الطرق في منطقة جازان.. أمطار رعدية ورياح نشطة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم السبت، تنبيها مهما لقائدي المركبات في منطقة جازان.

وقالت أمن الطرق، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من (جازان-بيش)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا ..نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، متمنين السلامة للجميع”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، بمشيئة الله، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق القصيم ، الرياض ، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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