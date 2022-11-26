تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لـ “شؤون الحرمين” عبر موقع “تويتر،” الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد الحرام خلال الفترة من يوم الأحد 3 جمادى الأولى إلى السبت 9 جمادى الأولى 1444هـ.

وفيما يلي الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد الحرام:

الفجر : الشيخ ياسر راشد الدوسري

الظهر: الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة

العصر: الشيخ فيصل بن جميل غزاوي

العشاء: الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة

اقرأ أيضًا:

اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان

رفع كفاءة الخدمات الفنية والتشغيلية بالمسجد الحرام

وكان وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة، المهندس سلطان بن عاطي القرشي أكد جاهزية منظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لرواد قاصدي المسجد الحرام.

وشدد على الاستعداد الكامل من جانب القوى البشرية الفنية لاستقبال قاصدي المسجد الحرام في أسبوع الإجازة المدرسية، مشيرًا إلى رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية، مع تهيئة المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعي لضمان جودة البيئة التعبدية لقاصدي بيت الله الحرام.