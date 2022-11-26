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وزير التجارة يصدر قرارًا بتعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بحفر الباطن

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وزير التجارة يصدر قرارًا بتعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بحفر الباطن

وزير التجارة يصدر قرارًا بتعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بحفر الباطن

وزير التجارة يصدر قرارًا بتعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بحفر الباطن
١٢:١٥:٠٩ ص، الأحد، ٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين أربعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بحفر الباطن، وهم: محمد بن علي حسين الديحاني، سلمان بن حسن حمزة البعيجي، نايف بن مناحي زامل الشهراني، عبدالله بن عايض نافع الرحيلي.

وذلك في الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد لأربع سنوات، ابتداءً من تاريخ صدور القرار الوزاري بتشكيل المجلس بتاريخ غرة جمادى الأول 1444هـ.

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وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد 8 أعضاء، حيث أعلنت وزارة التجارة في 20 ربيع الثاني 1444هـ، فوز 4 مترشحين في الانتخابات، وهم: إبراهيم بن حميدي محمد السبيعي العنزي، ومفرج بن طرجم مفرج السهلي، وسلطان بن محمد خلوي الظفيري ، ومحمد بن عبدالله فهاد الشمري.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم الغرفة التجارية وزير التجارة

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