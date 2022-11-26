علماء يبتكرون «ضمادة ذكية» تعالج الجروح الخطيرة في أسرع وقت

تواصل – فريق التخرير:

طور العلماء ضمادة “ذكية” تساعد على التئام الجروح الخطيرة أسرع بنسبة 25 في المائة أسرع من الضمادة العادية.

وأفادت ورقة بحثية نُشرت في دورية “نيتشر بيوتكنولوجي”، أن الجهاز المرن الخالي من البطاريات يراقب الإصابة ويقدم في الوقت نفسه علاجات الشفاء المستهدفة.

قال الباحث الرئيسي يوانوين جيانج، الأستاذ في جامعة ستانفورد، الذي يعمل على تسجيل براءة اختراع الجهاز، في بيان: “أثناء غلق الجرح، تحمي الضمادة الذكية أثناء التعافي. لكنها ليست أداة سلبية. إنه جهاز شفاء فعال يمكنه تغيير معايير الرعاية في علاج الجروح المزمنة”.

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الجمع بين التحفيز الكهربائي وأجهزة الاستشعار الحيوية

وتعمل الضمادة عالية التقنية على إصلاح الأنسجة من خلال الجمع بين التحفيز الكهربائي وأجهزة الاستشعار الحيوية. وتم اختبارها على الفئران في الولايات المتحدة، حيث قام الفريق بتتبع البيانات في الوقت الفعلي على هاتف ذكي – دون الحاجة إلى أسلاك.

قال جيانج لموقع “ساوث ويست نيوز سيرفيس”: “عبر نماذج الجروح قبل السريرية في الفئران، تعافت مجموعة العلاج بنسبة 25 في المائة بسرعة أكبر مع تحسن بنسبة 50 في المائة في إعادة تشكيل الجلد”.

وأضاف: “تمت مقارنة هذا مع الضوابط. علاوة على ذلك، لاحظنا تنشيط الجينات المؤيدة للتجدد في مجموعات الخلايا المناعية، مما قد يعزز الشفاء”.

ويبلغ سمك الطبقة الإلكترونية للضمادة “الذكية” 100 ميكرون فقط – أي ما يعادل شعر الإنسان – وتتضمن متحكمًا دقيقًا، وهوائي راديو، وذاكرة، ومحفزًا كهربائيًا، وأجهزة استشعار حيوية ومكونات أخرى.

ويوجد تحتها هيدروجيل مصمم بذكاء ومطاط يشبه الجلد يوفر تحفيزًا كهربائيًا شافيًا ويجمع بيانات المستشعر الحيوي. ومن المعروف أن التحفيز الكهربائي يحد من الالتهابات البكتيرية ويصلح الأنسجة التالفة.

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التحفيز يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء

ووجد الباحثون، أن التحفيز زاد من عدد خلايا الدم البيضاء في جهاز المناعة، أي الخلايا الوحيدة في الدم والضامة في الأنسجة.

وثبت أن الضمادة “الذكية” تعزز نمو الجلد لتسريع إغلاق الجرح المفتوح عن طريق تدوير تدفق الدم إلى الموقع، مما يقلل أيضًا بشكل كبير من الندوب.

وأظهرت الأبحاث أن الضمادة الذكية تعمل جزئيًا عن طريق تحفيز جين مضاد للالتهابات يسمى “سيلينوب”، والذي وجد أنه يساعد في إزالة مسببات الأمراض وإصلاح الجروح.

كما أنه يقوم بتشغيل جين آخر يسمى (APOE)، والذي ثبت أنه يزيد من نمو العضلات والأنسجة الرخوة.

والدوائر في الجهاز قادرة على تحديد المشكلات المحتملة، مثل العدوى، باستخدام أجهزة الكشف عن درجة الحرارة التي تُعلم وحدة المعالجة المركزية لتضخيم التحفيز الكهربائي.

ويحتوي التصميم أيضًا على بوليمر يلتصق بإحكام بالجرح عند الحاجة ويسحب بشكل غير ضار عند تسخينه إلى 104 درجة فهرنهايت. ويأمل الباحثون في تحسين “التصميم الواعد لإثبات صحة المفهوم” ودفعه إلى الإنتاج الضخم.

قال المؤلف المشارك، أرتيم أ. تروسيوك، أستاذ بجامعة أريزونا: “مع التحفيز والاستشعار في جهاز واحد، تعمل الضمادة الذكية على تسريع الشفاء، لكنها أيضًا تتعقب مع تحسن الجرح”.

وأضاف: “نعتقد أنها تمثل طريقة جديدة من شأنها تمكين اكتشاف بيولوجي جديد واستكشاف فرضيات كان من الصعب اختبارها سابقًا حول عملية الشفاء البشرية”.