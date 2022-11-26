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الأميرة حصة بنت سلمان تشكر القيادة بمناسبة قرار مجلس الوزراء (تفاصيل)
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الأميرة حصة بنت سلمان تشكر القيادة بمناسبة قرار مجلس الوزراء (تفاصيل)

الأميرة حصة بنت سلمان تشكر القيادة بمناسبة قرار مجلس الوزراء (تفاصيل)

الأميرة حصة بنت سلمان تشكر القيادة بمناسبة قرار مجلس الوزراء (تفاصيل)
١١:٢٣:٤٨ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

رفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة قرار مجلس الوزراء أن يكون اليوم (الثالث والعشرون) من شهر مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وعدت سموها القرار تقديراً عالياً من مجلس الوزراء لأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها في برنامج جودة الحياة التي تعد أحد المستهدفات المهمة في رؤية 2030, مشيرة إلى أن تحديد يوم في العام للمسؤولية الاجتماعية يعبر عن دعم القيادة لبرامج المسؤولية الاجتماعية في مختلف القطاعات.

وحثت الأميرة حصة بنت سلمان القطاعات كافة على إيلاء برامج المسؤولية عناية أكبر واهتماماً أكثر عقب هذا القرار المهم.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأميرة حصة بنت سلمان السعودية اليوم القيادة مجلس الوزراء

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