«إيلون ماسك» يكشف عن اسم المرشح الذي سيدعمه في انتخابات 2024

تواصل – وكالات:

أعرب رجل الأعمال، الملياردير المثير للجدل، إيلون ماسك عن تأييده لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في حال قرر خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

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ماسك: سأدعم ديسانتس

وسُئل ماسك عما إذا كان سيدعم ديسانتس، فأجاب “نعم.” قبل أن يضيف، “لكن تويتر كمنصة يجب أن تكون عادلة للجميع”.

وعلى الرغم من إصرار ماسك على أنه لا يعرّف نفسه كمحافظ، فقد حث علنًا متابعيه على “تويتر” البالغ عددهم 119 مليونًا على التصويت للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

قال ماسك: “للتذكير، كنت مؤيدًا كبيرًا لرئاسة أوباما وبايدن وصوتت (على مضض) لبايدن على ترامب. إن تفضيلي لرئاسة عام 2024 هو شخص عاقل وسطي. كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لإدارة بايدن، لكنني شعرت بخيبة أمل حتى الآن”.

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ديسانتيس أبرز نجم صاعد في الحزب الجمهوري

وكان ديسانتيس قد فاز في وقت سابق من هذا الشهر على منافسه الديموقراطي تشارلي كريست بنحو 20 نقطة مئوية ليعاد انتخابه حاكمًا لفلوريدا ويعزز وضعه كأبرز نجم صاعد في الحزب الجمهوري.

ويُنظر إلى ديسانتيس على أنه منافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

وسبق أن قال ماسك في يونيو إنه يميل لدعم ديسانتيس لمنصب الرئيس في عام 2024، مضيفًا أن حاكم فلوريدا سيهزم بسهولة بايدن في الانتخابات.