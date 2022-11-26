استشاري يوضح تأثير «العامل الوراثي» في الإصابة بأورام المعدة والبنكرياس

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أوضح الدكتور عبدالله الذبياني، استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، تأثير العامل الوراثي في احتمالية إصابة أفراد العائلة الواحدة بأورام المعدة والبنكرياس.

وجود تاريخ عائلي بأورام المعدة أو البنكرياس

وقال الذبياني على حسابه على تويتر: ‏”وجود تاريخ عائلي بأورام المعدة أو البنكرياس أو القولون، يزيد إحتمالية أصابة أفراد العائلة الاخرين بهذه الأورام، لذلك راجع الطبيب لمعرفة إذا كنت تحتاج إجراء فحوصات وقائية وأبتعد عن عوامل الخطورة لهذه الأمراض”.

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أبرز أشكال سرطان المعدة والبنكرياس

سرطان المعدة هو نمو غير طبيعي للخلايا يبدأ في المعدة.

والمعدة هي كيس عضلي يقع في منتصف الجزء العلوي من البطن، تحت الضلوع مباشرةً، وتستقبل معدتك الطعام الذي تتناوله وتحمله، ثم تساعد على تكسيره وهضمه.

أما سرطان البنكِرْياس يبدأ النوع الأكثر شيوعًا منه، الذي يتشكَّل في الْبَنْكِرْياس في الخلايا التي تُبَطِّن القنوات التي تحمل إنزيمات هضمية خارج الْبَنْكِرْياس (ورم الْبَنْكِرْياس الخبيث للغدد القنوية.