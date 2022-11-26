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انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية بالمسجد الحرام

انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية بالمسجد الحرام

انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية بالمسجد الحرام
١٠:٢٤:٥٣ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بالتعاون مع وكالة المكتبات والشؤون الثقافية، أعلنت أكاديمية السنة والسيرة النبوية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي انطلاق برنامج: “حفظ السنة النبوية” يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٠٤/٣٠ هـ في توسعة الملك فهد رحمه الله بالمسجد الحرام.

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أهداف برنامج حفظ السنة النبوية بالمسجد الحرام

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية، الدكتور وليد بن صالح باصمد، إن البرنامج يهدف إلى:
١- مراجعة المتفق عليه من كتاب الجمع بين الصحيحين للإشبيلي مهذبا للحفاظ .
٢- حفظ مجلد من كتاب الجمع بين الصحيحين لاشبيلي المتفق .
٣- مراجعة نصف المتفق عليه من كتاب الجمع بين الصحيحين للإشبيلي ( مجلد ونصف )
٤- مراجعة بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

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شرط التسجيل

يشترط للتسجيل حفظ القرآن الكريم كاملا للمشاركة في الجمع بين الصحيحين، ونصف القرآن الكريم لبلوغ المرام.

وأضاف باصمد، أن هذه البرامج تأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك للعناية بالسنة النبوية المطهرة، وتجسيدها في جميع نواحي الحياة.

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