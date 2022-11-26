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للمقيمين.. تعرف على خطوات تسجيل المواليد عبر منصة «أبشر»
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للمقيمين.. تعرف على خطوات تسجيل المواليد عبر منصة «أبشر»

للمقيمين.. تعرف على خطوات تسجيل المواليد عبر منصة «أبشر»

للمقيمين.. تعرف على خطوات تسجيل المواليد عبر منصة «أبشر»
١٠:١٩:٤٤ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه أصبح متاحًا للمقيمين تسجيل المواليد إلكترونًيا وطلب إيصال الوثائق عبر منصة “أبشر” دون الحاجة إلى التوجه لمقار الأحوال المدنية.

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خطوات تسجيل المواليد للمقيمين عبر منصة أبشر

وفيما يلي خطوات تسجيل المواليد للمقيمين عبر منصة أبشر:
– الدخول على منصة “أبشر”
– اختيار “خدمات” من تبويب خدماتي
– اختيار الأحوال المدنية
– اختيار خدمة تسجيل المواليد للمقيمين
– الضغط على الموافقة على الشروط
– تحديد أضافه تسجيل المولود
– تعبئة اسم المولود وجنسه وتاريخ ميلاده الميلادي والهجري واسم المستشفى
– النقر على تسجيل مولود
– الضغط على تأكيد بعد التأكد من البيانات المطلوبة
– إظهار الرسالة تم تسجيل المولود بنجاح
الأوراق المطلوبة لتسجيل المواليد

وتعد منصة أبشر بفروعها الثلاثة (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة) المنصة الرائدة في تقديم الخدمات الإلكترونية في المملكة والمنطقة العربية.

وتعتبر المنصة التي انطلقت قبل أكثر من عشرة أعوام، التي تعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل تسهيل حركة المعاملات الحكومية، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية واعتماد الشفافية والموضوعية.

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