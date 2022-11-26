طيران أديل تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (للجنسين) ، بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل.

المسمى الوظيفي

– مضيف جوي / مضيفة جوية.

ملخص العمل

– طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

أماكن العمل:

– الرياض.

– جدة.

– الدمام.

المسؤوليات

أنحاء السلامة والمعايير في جميع 1- مسؤول عن مقصورة الطائرة.

2- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة

3- الحصول على رخصة طاقم الطائرة.

-4 اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.

5- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.

6 – المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

المهارات والمؤهلات

-1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- الحد الأدنى للعمر 21 سنة، الحد الأقصى للعمر 32 سنة.

3- الحد الأدنى للطول 160 سم .

4- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا أي لغة إضافية (تعتبر ميزة إضافية).

5 شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين.

6- خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات (تعتبر ميزة إضافية).

7- صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.

8- القدرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

9- جواز سفر ساري المفعول.

نبذة عن الشركة

– طيران أديل هي شركة طيران منخفضة التكلفة، ومملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، تأسست عام 2016م ، ومقرها مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة، تقدم خدمة النقل الجوي الاقتصادي الداخلي فقط، وتعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/21هـ الموافق 2022/11/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: ( هنا )