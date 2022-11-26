طيران أديل تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى
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أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (للجنسين) ، بعدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل.
المسمى الوظيفي
– مضيف جوي / مضيفة جوية.
ملخص العمل
– طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.
أماكن العمل:
– الرياض.
– جدة.
– الدمام.
المسؤوليات
أنحاء السلامة والمعايير في جميع 1- مسؤول عن مقصورة الطائرة.
2- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة
3- الحصول على رخصة طاقم الطائرة.
-4 اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة.
5- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.
6 – المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.
المهارات والمؤهلات
-1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2- الحد الأدنى للعمر 21 سنة، الحد الأقصى للعمر 32 سنة.
3- الحد الأدنى للطول 160 سم .
4- إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا أي لغة إضافية (تعتبر ميزة إضافية).
5 شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين.
6- خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات (تعتبر ميزة إضافية).
7- صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخنة.
8- القدرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.
9- جواز سفر ساري المفعول.
نبذة عن الشركة
– طيران أديل هي شركة طيران منخفضة التكلفة، ومملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، تأسست عام 2016م ، ومقرها مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة، تقدم خدمة النقل الجوي الاقتصادي الداخلي فقط، وتعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/21هـ الموافق 2022/11/15م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: ( هنا )