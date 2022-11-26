آليات عسكرية تحمل العلم الأوكراني في مدينة روسية.. وموسكو تعلق! (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، على مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، معدات عسكرية تحمل أعلام أوكرانيا، ترافقها سيارات شرطة المرور في الشوارع وسط مدينة تفير الروسية.

وأظهر خلال مقطع الفيديو، ناقلات جند مدرعة ومركبات أخرى تحمل رموزا أوكرانية، برفقة سيارات الشرطة الرسمية على طول الشارع، الأمر الذي دفع أحد السائقين الى التعليق متسائلا، “ماذا يحدث هنا يا رفاق؟”.

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وتبين فيما بعد أن قسم المعلومات والتحليلات في إدارة المدينة، يجري تصوير فيلم وثائقي في المدينة، حيث يسرد الفيلم تفاصيل العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لقسم المعلومات والتحليلات، كان على المخرج تصوير بعض المشاهد لحركة “ساريات الأعلام الأوكرانية”.

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