السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الأميرة حصة بنت سلمان تشكر القيادة بمناسبة قرار مجلس الوزراء (تفاصيل)
«إيلون ماسك» يكشف عن اسم المرشح الذي سيدعمه في انتخابات 2024
استشاري يوضح تأثير «العامل الوراثي» في الإصابة بأورام المعدة والبنكرياس
انطلاق برنامج حفظ السنة النبوية بالمسجد الحرام
طعام يومي يقلل الإصابة بأمراض شديدة الخطورة
مليشيا الحوثي تختطف أطباء يمنيين بصنعاء.. و«الإرياني» يندد

الرئيسية

 /

صحة

 /

طعام يومي يقلل الإصابة بأمراض شديدة الخطورة

طعام يومي يقلل الإصابة بأمراض شديدة الخطورة

طعام يومي يقلل الإصابة بأمراض شديدة الخطورة
١٠:٢٣:١٤ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة، أن تناول الجبن بانتظام يقلل من مشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

ووفقًا لنتائج الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب ببكين في الصين استنادًا إلى بيانات 450 ألف بريطاني، فإن عشاق الجبن أقل عرضة للإصابة بقصور القلب بنسبة 38 في المائة مقارنة بغيرهم، يما يقل احتمال ارتفاع ضغط الدم بمقدار الثلث، بينما ينخفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بأكثر من النصف.

اقرأ أيضًا:

عمره 2000.. وقف إنتاج أحد أشهر أنواع الجبن الفرنسي بسبب الجفاف

الكالسيوم يقلل امتصاص الدهون

ويقول الخبراء، إنه في حين أن الدهون في الجبن قد تكون ضارة، فإن الكالسيوم الموجود فيها يمكن أن يقلل من امتصاصه ويساعد في السيطرة على الكوليسترول. ويمكن لبروتينات الألبان مثل الكازين أن تقلل من التورم الضار في الشرايين.

ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بأمراض القلب كان أقل بنسبة 35 في المائة لدى الأشخاص الذين يتناولون الجبن بانتظام مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الجبنـ، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

اقرأ أيضًا: 

5 أنواع من «الجبن» تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

الجبن يحمي من أمراض خطيرة

قال البروفيسور يو جين يانج: “على عكس الاعتقاد الشائع، يمكن أن يقلل تناول الجبن من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع 2، وقصور القلب، وأمراض القلب التاجية، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية”.

وأضاف: “كمنتج ألبان كامل الدسم، قد يرتبط الجبن بشكل حدسي بمخاطر عالية للإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع نسبة الأحماض الدهنية المشبعة وتأثيرها على نسبة الكوليسترول في الدم. “ومع ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أن هذا قد لا يكون حقيقة”.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية أيضًا، إن الأشخاص الذين يعانون من مخاوف في القلب لا يجب أن يتجنبوا الجبن تمامًا كما يعتقدون، لكنها تحذر من الإفراط في تناوله.

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب ارتفاع ضغط الدم والسكري فوائد الجبن كلية الطب ببكين

مواد ذات صلة

المزيد
قائمة أطعمة لضبط اختلال “الساعة البيولوجية”

قائمة أطعمة لضبط اختلال “الساعة البيولوجية”

٠٥:٣٦ م، الجمعة، ١٣ يونيو ٢٠١٤
6 أغذية تُسرع ظهور حبوب الشباب في الوجه.. تجنبها

6 أغذية تُسرع ظهور حبوب الشباب في الوجه.. تجنبها

٠٦:٢٠ م، الخميس، ١١ يوليو ٢٠١٩
منها تساقط الشعر.. استشاري: 4 أعراض لنقص الزنك في الجسم (فيديو)

منها تساقط الشعر.. استشاري: 4 أعراض لنقص الزنك في الجسم (فيديو)

٠٢:٢١ م، الخميس، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
“الصحة” تسجل 686 إصابة بكورونا وشفاء 621 حالة

“الصحة” تسجل 686 إصابة بكورونا وشفاء 621 حالة

١٢:٤٥ م، الأثنين، ٣٠ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *