طعام يومي يقلل الإصابة بأمراض شديدة الخطورة

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كشفت دراسة حديثة، أن تناول الجبن بانتظام يقلل من مشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

ووفقًا لنتائج الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب ببكين في الصين استنادًا إلى بيانات 450 ألف بريطاني، فإن عشاق الجبن أقل عرضة للإصابة بقصور القلب بنسبة 38 في المائة مقارنة بغيرهم، يما يقل احتمال ارتفاع ضغط الدم بمقدار الثلث، بينما ينخفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بأكثر من النصف.

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الكالسيوم يقلل امتصاص الدهون

ويقول الخبراء، إنه في حين أن الدهون في الجبن قد تكون ضارة، فإن الكالسيوم الموجود فيها يمكن أن يقلل من امتصاصه ويساعد في السيطرة على الكوليسترول. ويمكن لبروتينات الألبان مثل الكازين أن تقلل من التورم الضار في الشرايين.

ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بأمراض القلب كان أقل بنسبة 35 في المائة لدى الأشخاص الذين يتناولون الجبن بانتظام مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الجبنـ، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

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قال البروفيسور يو جين يانج: “على عكس الاعتقاد الشائع، يمكن أن يقلل تناول الجبن من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع 2، وقصور القلب، وأمراض القلب التاجية، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية”.

وأضاف: “كمنتج ألبان كامل الدسم، قد يرتبط الجبن بشكل حدسي بمخاطر عالية للإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع نسبة الأحماض الدهنية المشبعة وتأثيرها على نسبة الكوليسترول في الدم. “ومع ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أن هذا قد لا يكون حقيقة”.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية أيضًا، إن الأشخاص الذين يعانون من مخاوف في القلب لا يجب أن يتجنبوا الجبن تمامًا كما يعتقدون، لكنها تحذر من الإفراط في تناوله.