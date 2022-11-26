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استعدادًا للإجازة المدرسية.. رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية بالمسجد الحرام
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استعدادًا للإجازة المدرسية.. رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية بالمسجد الحرام

استعدادًا للإجازة المدرسية.. رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية بالمسجد الحرام

استعدادًا للإجازة المدرسية.. رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية بالمسجد الحرام
٠٩:٤٨:١٥ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة، المهندس سلطان بن عاطي القرشي، جاهزية منظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لرواد قاصدي المسجد الحرام.

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تجهيز المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعي

وشدد على الاستعداد الكامل من جانب القوى البشرية الفنية لاستقبال قاصدي المسجد الحرام في أسبوع الإجازة المدرسية، مشيرًا إلى رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية، مع تهيئة المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعي لضمان جودة البيئة التعبدية لقاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح أن الوكالة قامت بتهيئة عناصر الحركة الرأسية كالسلالم والمصاعد الكهربائية، مع التأكد من تواجد المشغلين وعملها بالشكل المطلوب أو الأفقية كالمنحدرات والجسور، وكذلك تجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها في مكبريه الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته قبل صلاة الجمعة بوقت كاف.

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التأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام

وذكر القرشي أن الوكالة قامت بالتأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة داخل المصليات والتأكد من عمل جميع وحدات التكييف (AHU)، إلى جانب تجهيز جميع المواضي ودورات المياه والتأكد من تدفق المياه إليها بالشكل المناسب.

وأشار لى أن الوكالة تتابع اعمال الفحص والصيانة بشكل مستمر وعلى مدار الساعه لمنظومة الصوت والإنارة والتهوية داخل مباني المسجد الحرام وساحاته ومرافقه واستبدال المتضرر منها.

وأوضح القرشي أن هذه الخدمات تأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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