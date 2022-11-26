مليشيا الحوثي تختطف أطباء يمنيين بصنعاء.. و«الإرياني» يندد

تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران باختطاف الدكتور ياسر عبدالمغني أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة صنعاء، وأحد كبار الجراحين في اليمن ومدير مستشفى يشفين الاستشاري، بعد أيام من اختطاف الدكتور عبدالله الداعري مدير المستشفى السعودي الألماني بصنعاء.

انهيار القطاع الصحي

وقال الإرياني عبر تويتر: “إن جريمة اختطاف د.ياسر عبدالمغني ود.عبدالله الداعري واخفائهم قسريا، يندرج ضمن ما تقوم به مليشيا الحوثي منذ الانقلاب من تضييق على الكوادر الوطنية لدفعها للهجرة خارج البلد، ومساعيها للاستحواذ على المستشفيات الخاصة، والذي أدى لانهيار القطاع الصحي وتردي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين”.

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إدانة جرائم الحوثي دوليا

المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بادانة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، والتي لم يسلم منها نخبة المجتمع من أكاديميين واستشاريين، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها.

