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قوات الاحتلال تهدم 734 منزلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري
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قوات الاحتلال تهدم 734 منزلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري

قوات الاحتلال تهدم 734 منزلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري

قوات الاحتلال تهدم 734 منزلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري
٠٩:٤٩:٢٣ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 734 منزلاً في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ، إضافة لوضع مئات المنازل والعقارات والمنشآت على قائمة الهدم، لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية .

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وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير لها، أن الأمم المتحدة وثقت إحصائية هدم 734 منزلاً من قبل قوات الاحتلال، والتي من خلالها شُرد المئات من العائلات الفلسطينية من منازلهم، ليصبحوا بلا مأوى ، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية من هذا العمل تسعى لإقامة سبعة آلاف وحدة استيطانية من خلال الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي قرى الخضر خلة النحلة في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.

الكلمات الدلالية:
الضفة الغربيةـ المنازل والعقارات الوحدات الاستيطانية قوات الاحتلال الإسرائيلي

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