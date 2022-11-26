ضخ 7 ملايين لتر من المياه بمخيمات النازحين اليمنيين

تواصل – واس:

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة .

توصيل المياه ومرافق مخيمات النازحين

وجرى خلال الفترة من 2 حتى 8 نوفمبر 2022م، في محافظة حجة ضخ 5.995.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 689.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 37 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين .

نحو 45 ألف مستفيد

كما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وقد استفاد من تلك الخدمات 44.757 فرداً.

العيادات الطبية تتابع آلاف المرضى

ومن ناحية أخرى، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين .

كما راجع العيادات 2.711 شخصا خلال شهر أكتوبر 2022م، حيث استقبلت عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 472 مريضا، وقسم الطوارئ 303 مستفيدين، وعيادة الباطنية 486 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 39 حالة، كما تم صرف الأدوية لـ 1.336 فردا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 75 مستفيدا، إضافة إلى عدة مستفيدين من عيادة التوعية والتثقيف. وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 258 مريضًا، كما نُفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات .