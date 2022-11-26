وظائف شاغرة بشركة حكومية.. تعرف على التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة – SAMI إحدى شركات (الشركة السعودية للصناعات العسكرية)عبر حسابها الرسمي للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات في عدة تخصصات وفق التفاصيل أدناه :

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المسميات الوظيفية:

مدخل بيانات.

فني مراقبة صيانة.

فني كهربائي (تبريد وتكييف).

فني كهربائي ( سيارات، الكترونيات ودوائر كهربائية، توضيب أنظمة الوقود الكهرباء، مولدات).

فني ميكانيكا.

فني دعم (أنظمة مضخات حريق).

فني دعم ( خياط، تنجيد اليات).

فني دعم (نجارة،دهان وسمكرة).

فني دعم ( لحام، خراطة).

عن سامي:

الشركة السعودية للصناعات العسكرية المعروفة اختصارا باسم سامي، هي شركة سعودية قابضة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود في مايو 2017، وهي الكيان الوطني الجديد في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتمثل مكوِّناً من مكونات رؤية السعودية 2030، كما تعتبر أيضا منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية في المملكة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم:(اضغط هنا)