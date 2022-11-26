السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
آليات عسكرية تحمل العلم الأوكراني في مدينة روسية.. وموسكو تعلق! (فيديو)
ضخ 7 ملايين لتر من المياه بمخيمات النازحين اليمنيين
قوات الاحتلال تهدم 734 منزلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري
استعدادًا للإجازة المدرسية.. رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية بالمسجد الحرام
اليوم العاشر لـ «أرتيميس 1».. بعثة ناسا إلى القمر تدرس بيئة الفضاء السحيق
أوكرانيا تعلن مقتل مستشارين إيرانيين بالقرم

الرئيسية

 /

منوعات

 /

اليوم العاشر لـ «أرتيميس 1».. بعثة ناسا إلى القمر تدرس بيئة الفضاء السحيق

اليوم العاشر لـ «أرتيميس 1».. بعثة ناسا إلى القمر تدرس بيئة الفضاء السحيق

اليوم العاشر لـ «أرتيميس 1».. بعثة ناسا إلى القمر تدرس بيئة الفضاء السحيق
٠٩:٠٤:٣٩ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، رحلتها المأهولة نحو القمر، عبر المركبة الفضائية أوريون، التي دخلت، اليوم السبت، في مدار قمري بعيد في اليوم العاشر من مهمة “أرتيميس 1″.

مهمات مركبة اوريون 

وأوضحت الوكالة في منشور على مدونة أن مراقبي الرحلة سيتولون خلال وجود أوريون في هذا المدار القمري “مراقبة الأنظمة الحيوية للمركبة وسيجرون عمليات تدقيق تتعلق ببيئة الفضاء السحيق”.

نقل رواد فضاء إلى القمر 

وباتت هذه الكبسولة الجديدة موجودة على مسافة نحو 64 ألف كيلومتر من القمر الذي يفترض أن تنقل إليه رواد فضاء في السنوات المقبلة، للمرة الأولى منذ آخر رحلة أمريكية ضمن مهمة أبولو في العام 1972.

وتحتاج المركبة على هذه المسافة إلى 6 أيام على الأقل لإجراء نصف دورة حول القمر قبل بدء رحلة العودة إلى الأرض.

اقرأ أيضا:

ما هي مهمة المركبة أوريون على القمر.. ناسا توضح

وترمي هذه الرحلة التجريبية الأولى، وهي غير مأهولة، إلى التأكد من أن المركبة آمنة.

ومن المقرر أن تهبط في المحيط الهادئ في 11 ديسمبرالمقبل، بعد ما يزيد قليلاً عن 25 يوماً من الرحلة.

الكلمات الدلالية:
المركبة الفضائية أوريون برنامج الفضاء أرتيميس رحلة إلى القمر ناسا

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. عملية إنقاذ دُبّين صغيرين من بين السيول الروسية

شاهد.. عملية إنقاذ دُبّين صغيرين من بين السيول الروسية

٠٤:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠١٣
الرحالة حمدي.. سار من العلا إلى حائل لمواجهة مرض السكري

الرحالة حمدي.. سار من العلا إلى حائل لمواجهة مرض السكري

٠٩:٥٥ ص، الخميس، ١١ أكتوبر ٢٠١٨
«Yoyo» سيارة كهربائية صغيرة بتقنية ثلاثية الأبعاد

«Yoyo» سيارة كهربائية صغيرة بتقنية ثلاثية الأبعاد

١٢:٢٧ ص، الثلاثاء، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩
فرنسي يطعن زوجته بسبب نزاع على “كلب”

فرنسي يطعن زوجته بسبب نزاع على “كلب”

٠١:١٣ ص، الأثنين، ١٩ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *