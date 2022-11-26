اليوم العاشر لـ «أرتيميس 1».. بعثة ناسا إلى القمر تدرس بيئة الفضاء السحيق

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أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، رحلتها المأهولة نحو القمر، عبر المركبة الفضائية أوريون، التي دخلت، اليوم السبت، في مدار قمري بعيد في اليوم العاشر من مهمة “أرتيميس 1″.

مهمات مركبة اوريون

وأوضحت الوكالة في منشور على مدونة أن مراقبي الرحلة سيتولون خلال وجود أوريون في هذا المدار القمري “مراقبة الأنظمة الحيوية للمركبة وسيجرون عمليات تدقيق تتعلق ببيئة الفضاء السحيق”.

نقل رواد فضاء إلى القمر

وباتت هذه الكبسولة الجديدة موجودة على مسافة نحو 64 ألف كيلومتر من القمر الذي يفترض أن تنقل إليه رواد فضاء في السنوات المقبلة، للمرة الأولى منذ آخر رحلة أمريكية ضمن مهمة أبولو في العام 1972.

وتحتاج المركبة على هذه المسافة إلى 6 أيام على الأقل لإجراء نصف دورة حول القمر قبل بدء رحلة العودة إلى الأرض.

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وترمي هذه الرحلة التجريبية الأولى، وهي غير مأهولة، إلى التأكد من أن المركبة آمنة.

ومن المقرر أن تهبط في المحيط الهادئ في 11 ديسمبرالمقبل، بعد ما يزيد قليلاً عن 25 يوماً من الرحلة.