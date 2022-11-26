فورد تستدعي 634 ألف سيارة رياضية من عدة دول لسبب خطير

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أعلنت شركة فورد الأمريكية، استدعاء 634 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض في جميع أنحاء العالم.

عيب فني يسبب خطرا على السائقين

وأوضحت الشركة العملاقة في مجال صناعة السيارات، أن سبب الاستدعاء يرجع لمخاطر اندلاع الحريق في السيارة جراء تصدعات محتملة في حاقنات الوقود، قائلة إنها تحث أصحاب السيارات على فحصها.

وأفاد بيان فورد أن عيبا خطيرا يوجد بالسيارات المستدعاة قد يسبب خطر على السائقين، حسب “العين الاخبارية”

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موديلات فورد المستدعاة

وذكرت الشركة أن الاستدعاء يشمل موديلات ما بين 2020 و2023 من سيارتي “برونكو سبورت” و”إسكيب” الرياضيتين متعددة الأغراض، بما في ذلك العديد من السيارات التي تم استدعاؤها في أبريل الماضي، لأن غلاف حاجز الوقود يمكن أن يتصدع ويحدث تسربا قد يتسبب في حريق بالمحرك.

استدعاء جديد للإصلاح

وقالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة إن المركبات التي تم إصلاحها بموجب الاستدعاء السابق ستظل بحاجة إلى الاستدعاء الجديد للإصلاح.

وقالت فورد إنه عندما تعمل محركات السيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تغطيها أحدث عملية استدعاء، يمكن أن يتسبب حاقن الوقود المتصدع في تراكم الوقود أو بخار الوقود بالقرب من الأسطح الساخنة، ما قد يؤدي إلى نشوب حريق تحت غطاء المحرك.