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تطبيقات ذكية ومشروعات واعدة لطلاب جامعة الملك خالد

تطبيقات ذكية ومشروعات واعدة لطلاب جامعة الملك خالد

تطبيقات ذكية ومشروعات واعدة لطلاب جامعة الملك خالد
٠٩:٠٠:٠٤ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة بكلية العلوم والآداب بمحافظة المجاردة بمسرح الكلية، اللقاء الأول لمشاريع قسم علوم الحاسب والجهات المستفيدة، بحضور محافظ المجاردة المكلف ثامر بن نايف المرزوقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

تطوير الخطط الدراسية

وأكدت عميدة الكلية الدكتورة مها الشهري أن الكلية تحرص دومًا على تحقيق أعلى درجات التوافق بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل عن طريق تطوير الخطط الدراسية لبرامج الكلية، وتطوير المعامل والورش، وتطوير مشاريع التخرج، وتشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي، وتحقيق متطلبات ومعايير الاعتمادات الأكاديمية المحلية والدولية.

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وأضافت الشهري أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الكلية هو إعداد خريج مزود بالمعارف النظرية والخبرات العملية والسلوكيات الإيجابية، ولديه القدرة على توظيفها مـن خلال بناء ذاته وتنمية مجتمعه وتبني فلسفة التعلم الذاتي في حل المشكلات والتعلم مدى الحياة.

تطبيق النقل الطلابي الذكي

وتم خلال اللقاء تسليم العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية للجهات، شمل أبرزها تطبيق النقل الطلابي الذكي، وموقع متابعة سير العملية التعليمية، وموقع الخدمات الطبية، وتطبيق الطالب الموهوب، وتطبيق المستثمر الذكي، وموقع المرشد السياحي بالمجاردة.

الكلمات الدلالية:
أخبار الجامعات جامعة الملك خالد طلاب جامعة الملك خالد علوم الحاسب

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