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ماذا كتب مُطلق النار داخل سوبر ماركت بولاية فرجينيا الأمريكية؟
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ماذا كتب مُطلق النار داخل سوبر ماركت بولاية فرجينيا الأمريكية؟

ماذا كتب مُطلق النار داخل سوبر ماركت بولاية فرجينيا الأمريكية؟

ماذا كتب مُطلق النار داخل سوبر ماركت بولاية فرجينيا الأمريكية؟
٠٨:١٧:٥٣ م، السبت، ٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت السلطات الأمريكية عن رسالة كتبها المتهم في واقعة إطلاق النار الجماعي داخل متجر “وول مارت” بولاية فرجينيا في الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم مطلق النار وإصابة ستة آخرين.

ونشرت مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا، نص رسالة الانتحار في سلسلة من التغريدات عبر موقع “تويتر”، حيث حذفت أسماء كتبها المتهم أندريه بينج، الذي توفي متأثرًا بجراحه إثر إصابته بطلق ناري.

وجاء في نص البيان: “مع تقدم التحقيق أجرى المحققون تحليلاً جنائيًا لهاتف المشتبه به الذي كان موجودًا في مكان الحادث. كانت هذه الملاحظة موجودة في الجهاز”.

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رسالة الانتحار

وتبدأ رسالة الانتحار باعتذار، قبل أن يزعم بينج (31 عامًا)، أنه تعرض “لمضايقات” من قبل زملائه في العمل الذين شبهوه بجيفري دامر، مضيفًا أنه يعتقد أن هاتفه قد تعرض للاختراق.

وكتب في الرسالة: “آسف للجميع ولكني لم أخطط لهذا، الأمور سارت كما لو كان الشيطان يقودني”. وقال إنه كان يتمنى لو كان والديه “يوليان اهتمامًا أكبر” لـ “عجزه الاجتماعي”، وأشار إلى وفاة والدته بعد نوبة من مرض السرطان.

وأكدت الشرطة أيضًا، أن بينج استخدم مسدسًا عيار 9 ملم اشتراه بشكل قانوني من متجر محلي في صباح يوم إطلاق النار لتنفيذ الهجوم. كما عثر المحققون على صندوق ذخيرة وإيصال بالبندقية وأوراق أخرى ذات صلة في منزل بينج. وقالت الشرطة، إن المتهم لم يكن له سجل إجرامي قبل إطلاق النار.

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أسماء الضحايا

تم العثور على ثلاثة أشخاص، من بينهم بنج، قتلى في غرفة الاستراحة في “وول مارت”. وتم العثور على جثة شخص في الجزء الأمامي من المتجر. ونقل ثلاثة ضحايا اخرين الى المستشفيات المحلية، لكنهم توفوا متأثرين بجراحهم.

وكشفت المدينة مساء الأربعاء عن أسماء الضحايا وهم: لورينزو جامبل وبريان بندلتون وكيلي بايل وراندال بليفينز وتينيكا جونسون. تم تعريف أحد الضحايا على أنه صبي يبلغ من العمر 16 عامًا، لكن حجب اسمه وصورته لأنه قاصر.

ودعا عمدة تشيسابيك ريك ويست يوم الجمعة، المجتمع إلى وقفة احتجاجية على ضوء الشموع يوم الاثنين لتكريم الضحايا.

ويعد هذا ثاني حادث إطلاق نار جماعي في ولاية فرجينيا هذا الشهر بعد مقتل ثلاثة من لاعبي كرة القدم في جامعة فرجينيا بالرصاص وإصابة طالبين آخرين على يد زميل لهم بعد رحلة مدرسية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

الكلمات الدلالية:
فرجينياـ إطلاق النار متجر وول مارت مدينة تشيسابيك

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