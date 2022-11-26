أوكرانيا تعلن مقتل مستشارين إيرانيين بالقرم

تواصل – فريق التحرير:

أكد أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أوليكسي دانيلوف، مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين كانوا في القرم لمساعدة روسيا في قيادة الطائرات المسيرة.

نستهدفهم لأنهم دمروا بلادنا

وتوعد دانيلوف باستهداف أي عسكري إيراني موجود على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، وقال: “هم تواجدوا على أراضينا.. وإذا تعاونوا مع الروس وشاركوا في تدمير بلادنا فعلينا قتلهم”، حسب “جارديان”.

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إيران تصدر الطائرات والمدربين

وأورد المسؤول الأوكراني: “يصر الإيرانيون على أنهم لا يوردون السلاح لروسيا لكننا بحاجة إلى تأكيد وحتى اليوم لا نملك ما يؤكد روايتهم”، حسب “العربية”.

كما أشار إلى إن الطائرات المسيرة، التي تتهم أوكرانيا ودول غربية إيران بتصديرها لروسيا، “لا يمكن أن تطير دون تدريب على كيفية تشغيلها”.

وأوضح: “في العالم الحديث لا يمكنك إخفاء أي شيء.. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يظهر كل شيء للعلن”.

أقرت إيران في وقت سابق بأنها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها شددت على أنها زودت حليفتها بها قبل العملية الروسية في أوكرانيا.